  • info@statehouse.gov.sl

NATIONAL AND REGIONAL ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO, PRESIDENT OF SIERRA LEONE, ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2026, SUNDAY, MARCH 08, 2026

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 2026

PRESIDENTIAL NATIONAL AND REGIONAL ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIR, ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2026, SUNDAY, MARCH 08, 2026

ADDRESS BY H.E PRESIDENT JULIUS MAADA BIO – INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2026Download

Latest News

WELCOME TO THE SEVENTH EDITION OF THE PRESIDENCY NEWSLETTER
March 6, 2026
WELCOME TO THE SEVENTH EDITION OF THE PRESIDENCY NEWSLETTER
Read More
ECOWAS Statement on the Recent Developments in the Gulf Region
March 1, 2026
ECOWAS Statement on the Recent Developments in the Gulf Region
Read More
KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR. BRIGADIER-GENERAL (RTD) JULIUS MAADA BIO (GCRSL) PRESIDENT AND COMMANDER-IN-CHIEF OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE ARMED FORCES AND CHAIRPERSON OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF THE SEVENTEENTH ARMED FORCES DAY OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AT THE JULIUS MAADA BIO PARADE SQUARE, WILBERFORCE BARRACKS WEDNESDAY, 18 FEBRUARY 2026 THEME: “Rebuilding the RSLAF through Strategic Transformation for Enhanced National Security and Development in Sierra Leone”
February 19, 2026
KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR. BRIGADIER-GENERAL (RTD) JULIUS MAADA BIO (GCRSL) PRESIDENT AND COMMANDER-IN-CHIEF OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE ARMED FORCES AND CHAIRPERSON OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF THE SEVENTEENTH ARMED FORCES DAY OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AT THE JULIUS MAADA BIO PARADE SQUARE, WILBERFORCE BARRACKS WEDNESDAY, 18 FEBRUARY 2026
Read More
1 2 3 68
Scroll to Top