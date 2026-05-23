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PRESIDENTIAL LECTURE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIRMAN, ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE THEME: “AFRICA IN AN AGE OF DISRUPTION: POWER, AGENCY AND STRATEGIC CHOICE” AT THE AFRICA TOGETHER CONFERENCE 2026, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

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FRIDAY, 22ND MAY 2026

PRESIDENTIAL LECTURE BY H.E. PRESIDENT JULIUS MAADA BIO_CAMBRIDGE AFRICA TOGETHER CONFERENCE 2026Download

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