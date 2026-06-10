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KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND CHAIR OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AT THE OFFICIAL COMMISSIONING OF THE NEWTON AND LUNGI SOLAR POWER PROJECTS UNDER THE REGIONAL EMERGENCY SOLAR POWER INTERVENTION (RESPITE) PROJECT, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026

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