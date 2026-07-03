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STATEMENT BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND CHAIRMAN OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF THE ECOWAS COMMISSIONING CEREMONY OF THE NEW ECOWAS COMMISSION HEADQUARTERS ABUJA, FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA, THURSDAY, 2ND JULY 2026

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