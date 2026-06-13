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GOODWILL MESSAGE BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND CHAIRMAN OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF THE PUBLIC PRESENTATION OF THREE BOOKS COMMEMORATING THE 84TH BIRTHDAY OF HIS EXCELLENCY GENERAL ABDULSALAMI ALHAJI ABUBAKAR, GCFR PRESIDENTIAL BANQUET HALL, STATE HOUSE, ABUJA, FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA, SATURDAY, 13TH JUNE 2026

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KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND CHAIR OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AT THE OFFICIAL COMMISSIONING OF THE NEWTON AND LUNGI SOLAR POWER PROJECTS UNDER THE REGIONAL EMERGENCY SOLAR POWER INTERVENTION (RESPITE) PROJECT, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026
June 10, 2026
KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE AND CHAIR OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AT THE OFFICIAL COMMISSIONING OF THE NEWTON AND LUNGI SOLAR POWER PROJECTS UNDER THE REGIONAL EMERGENCY SOLAR POWER INTERVENTION (RESPITE) PROJECT, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026
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