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PRESIDENTIAL LECTURE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIRMAN, ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT AT THE OXFORD POSTGRADUATE DISTINGUISHED LECTURE SERIES ON DEMOCRACY IN AFRICA THEME: “DEFENDING CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN AN ERA OF GROWING COUPS AND ELECTORAL UNCERTAINTY IN WEST AFRICA” UNIVERSITY OF OXFORD, MONDAY, 18 MAY 2026

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PRESIDENTIAL KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIRMAN, ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OXFORD AFRICA CONFERENCE 2026 UNIVERSITY OF OXFORD THEME: “ANCHORING AFRICA: GROUNDED, GAME-CHANGING LEADERSHIP IN THE AGE OF DISRUPTION” SUNDAY, MAY 17, 2026
May 17, 2026
PRESIDENTIAL KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIRMAN, ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT OXFORD AFRICA CONFERENCE 2026 UNIVERSITY OF OXFORD THEME: “ANCHORING AFRICA: GROUNDED, GAME-CHANGING LEADERSHIP IN THE AGE OF DISRUPTION” SUNDAY, MAY 17, 2026
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