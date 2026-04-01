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KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR. BRIGADIER-GENERAL (RTD) JULIUS MAADA BIO (GCRSL) AT THE COMMISSIONING OF THE WEST AFRICAN INSURANCE COMPANIES ASSOCIATION (WAICA) REINSURANCE CORPORATION PLC HEADQUARTERS, 4A ALSHEK CRESCENT, HILL STATION, FREETOWN, TUESDAY, MARCH 31, 2026

KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR. BRIGADIER-GENERAL (RTD) JULIUS MAADA BIO (GCRSL) AT THE COMMISSIONING OF THE WEST AFRICAN INSURANCE COMPANIES ASSOCIATION (WAICA) REINSURANCE CORPORATION PLC HEADQUARTERS 4A ALSHEK CRESCENT, HILL STATION, FREETOWN, TUESDAY, MARCH 31, 2026
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