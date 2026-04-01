KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR. BRIGADIER-GENERAL (RTD) JULIUS MAADA BIO (GCRSL) AT THE COMMISSIONING OF THE WEST AFRICAN INSURANCE COMPANIES ASSOCIATION (WAICA) REINSURANCE CORPORATION PLC HEADQUARTERS, 4A ALSHEK CRESCENT, HILL STATION, FREETOWN, TUESDAY, MARCH 31, 2026
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KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY DR JULIUS MAADA BIO PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE CHAIR OF THE ECOWAS AUTHORITY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT ON THE OCCASION OF THE 120TH ANNIVERSARY OF GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, BO (BO SCHOOL) AND THE 97TH ANNIVERSARY OF THE OLD BO BOYS’ ASSOCIATION (OBBA), FRIDAY, APRIL 03, 2026