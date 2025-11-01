Menu

PRESIDENTIAL KEYNOTE ADDRESS BY HIS EXCELLENCY BRIGADIER (RTD.) DR. JULIUS MAADA BIO, GCRSL PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF SIERRA LEONE ON THE OCCASION OF WORLD FOOD DAY AND TWO YEARS OF THE FEED SALONE PROGRAMME THEME: “HAND IN HAND FOR BETTER FOOD AND BETTER FUTURE” KAMBIA DISTRICT – 31ST OCTOBER 2025

President Julius Maada Bio_Keynote Address_World Food Day_31OCT2025

 

Press Releases

Sierra Leone’s President Julius Maada Bio Celebrates Two Years Of Feed Salone, Launches $105 Million Livestock And Livelihood Development Project In Kambia On World Food Day

Kambia Mini Stadium, Kambia Town, Friday 31 October 2025 – His Excellency President Dr. Julius Maada Bio has joined farmers, traditional leaders, and international partners in Kambia to celebrate the

November 1, 2025

Sierra Leone’s President Julius Maada Bio Coronates 17 New Paramount Chiefs, Reaffirms The Vital Role Of Chieftaincy In National Development

Kambia Town, Friday, 31 October 2025 – His Excellency President Dr. Julius Maada Bio has coronated and formally recognized 17 new Paramount Chiefs, underscoring the sacred and strategic importance of

November 1, 2025

